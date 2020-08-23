Кикнадзе: высказывание Степашина оставлю на его совести

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал слова члена попечительского совета общества «Динамо» Сергея Степашина, который предложил ему покинуть клуб из-за конфликта с болельщиками «железнодорожников».

«Высказывание Степашина оставлю на его совести. Думаю, не совсем объективно, мягко скажем. Оно обусловлено его дружбой с Юрием Палычем. Ну это нормально», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив», набрав в четырёх турах семь очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч московский клуб проведёт 26 августа с грозненским «Ахматом». Матч состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслужит матч арбитр Панин, ассистенты судьи — Данченко, Ерёмин. VAR — Амелин, AVAR — Мурашов.