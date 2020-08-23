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Кикнадзе: медаль Сёмину передали, в клуб она обратно не вернулась

Кикнадзе: медаль Сёмину передали, в клуб она обратно не вернулась
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером «железнодорожников» Юрием Сёминым.

«Юрия Палыча я видел случайно в коридоре на матче с ЦСКА. Поздоровались и разошлись. Медаль ему передали. Принял ли? Ну, в клуб она обратно не вернулась», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что Сёмин покинул «Локомотив» 1 июня по истечении срока контракта. Вместе него на пост главного тренера клуба был назначен сербский специалист Марко Николич.

«Локомотив», набрав в четырёх турах семь очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч московский клуб проведёт 26 августа с грозненским «Ахматом». Матч состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслужит матч арбитр Панин, ассистенты судьи — Данченко, Ерёмин. VAR — Амелин, AVAR — Мурашов.

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