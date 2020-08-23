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Кикнадзе: не отпускать Миранчука — неправильно. Отпускать — поменяется игра

Кикнадзе: не отпускать Миранчука — неправильно. Отпускать — поменяется игра
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о возможном трансфере полузащитника Алексея Миранчука.

«Что касается Миранчука, пока транфера нет и обсуждать нечего. Извините. Травма Миранчука — очень серьёзная тема для размышлений: насколько мы готовы отпустить Лёшу в трансфер. Думать надо. Не отпускать — неправильно. Отпускать — поменяется игра, и не в ту сторону, в которую хотелось бы. У нас много хороших ребят, но вопрос, когда они раскроются до его уровня и сколько лет понадобится для этого. Впереди очень много обсуждений, чтобы найти оптимальное решение, в том числе и для Лёши», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что российский хавбек входит в сферу интересов «Аталанты», «Милана» и «Ромы».

Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний полузащитник провёл 28 матчей, забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. С 2015 года Алексей вызывается в национальную команду России.

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