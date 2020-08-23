Василий Кикнадзе: после встречи с болельщиками все подумали, что «Локомотиву» они не нужны
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о болельщиках команды.
«После встречи с болельщиками все подумали, что они нам не нужны. Меня либо неправильно истолковали, либо я неправильно донёс идею. Я сказал, что, если болельщики хотят, чтобы их авторитет был высок, от них требуется другой уровень поддержки команды. Сегодня болельщики больше поддерживали команду, чем критиковали меня», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 23 августа 2020
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