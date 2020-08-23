«Спартак» не проигрывает 5 матчей подряд. Это самая длинная серия при Тедеско

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. С учётом прошлого сезона беспроигрышная серия красно-белых достигла пяти матчей.

Эта серия является рекордной для «Спартака» под руководством Доменико Тедеско. В последний раз московский клуб проиграл 19 июля в матче 1/2 финала Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2).

34-летний Тедеско тренирует «Спартак» с 14 октября 2019 года. Предыдущая самая продолжительная серия красно-белых без поражений при Тедеско составляла три матча.

«Спартак», набрав в четырёх турах восемь очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре московский клуб на выезде сыграет с волгоградским «Ротором». Матч состоится 26 августа.