Джикия: «Локомотив» — принципиальный соперник. Доказываю, что я не такой уж плохой игрок

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (2:1)
«У нас был план, и мы его придерживались. Забили и выиграли — это главное. Было видно, что мы владели мячом, не получалось подходить к воротам, как хотелось. Во втором тайме прибавили и начали действовать быстрее, слава богу.
Будем разбирать быстрые голы со стандартов, это не есть хорошо. Завтра тренерский штаб обратит на это внимание, и сделаем выводы. У Эдера был хороший момент, а потом был выход один на один. Макси нас выручал, спасибо ему. Они не забили, а мы забили. Так бывает.
Травмы бывают в футболе, главное, что живы-здоровы. Когда ведущие футболисты получают травмы, это положительно сказывается на другой команде, начинаешь действовать более спокойно. Физически мы хорошо готовы, мы контролировали игру, были активнее. А если добавили во втором тайме — значит были силы.
Нет никакой злости, я был в „Локомотиве“ 10 лет, но не сложилось. Они для меня принципиальный соперник, чтобы доказать им, что я не такой уж и плохой футболист. Что касается сборной, давно не играли, впереди важные игры. Все прекрасно знают, что там за сборные. Нам сейчас нужно не думать о сборной и сосредоточиться на следующей игре. Недооценка соперника иногда плохо сказывается.
Игра на четвёртый день — в кайф. А так всегда ждёшь игру, лучше играть в таком графике. Мы играем всего 30 игр, а за рубежом по 70 с лишним, Де Брёйне есть на что жаловаться. Коронавирус сбил нам ритм, я думаю, что мы потянем такой график. Лучше играть, чем уезжать на сборы и ждать по три-четыре месяца.
На эмоциях можно говорить всё что угодно. Нам нужно пересмотреть матч. У нас есть положительные моменты, которые можно закрепить", — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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