Агент: завтра Ибрагимовича не будет в «Милане»

Мино Райола, агент шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, сообщил, что его клиент не будет присутствовать на завтрашней предсезонной тренировке «Милана».

«На данный момент ситуация такова, что завтра Ибрагимовича не будет в „Милане“. Мы всё ещё ведём переговоры, но у нас пока нет договорённости. Дело не в деньгах, а в убеждении. Чтобы брак состоялся, нужны двое. Если бы Златан не хотел остаться в „Милане“, то и переговоров не было бы. Мы находимся на очень деликатном этапе переговоров, поэтому я не хочу ничего говорить. Я всегда оптимистичен. Я работаю не над созданием проблем, а над поиском решений», — приводит слова Райолы Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Контракт 38-летнего Ибрагимовича с «Миланом» истекает 31 августа 2020 года.