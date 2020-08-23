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Фото: как Тухель руководит «ПСЖ» в матче с «Баварией»

Фото: как Тухель руководит «ПСЖ» в матче с «Баварией»
Футбол / Лига чемпионов 0

В Сети появилось фото, как главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель руководит командой в финальном матче Лиги чемпионов с «Баварией».

В «твиттере» Squawka опубликован снимок, на котором специалист сидит не на тренерском мостике, а на ящике у кромки поля.

7 августа Тухель получил перелом пятой плюсневой кости на тренировке «ПСЖ». Финальный матч Лиги чемпионов проходит на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне.

В полуфинале «ПСЖ» со счётом 3:0 разгромил «РБ Лейпциг». На пути к финалу парижане прошли «Боруссию» (1:2, 2:0) и «Аталанту» (2:1). «Бавария» дважды обыграла «Челси» (3:0, 4:1) и разгромила «Барселону» (8:2). В полуфинальном матче Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла «Лион» (3:0) и вышла в финал турнира.

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