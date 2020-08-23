«ПСЖ — «Бавария»: Коман открыл счёт в матче финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман забил первый гол в матче с «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов.

Коман забил гол на 59-й минуте встречи. Йосуа Киммих навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где французского футболиста оставили без присмотра, и тот ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.

24-летний Коман — воспитанник «Пари Сен-Жермен».

Финальный матч Лиги чемпионов проходит на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне. В полуфинале «ПСЖ» со счётом 3:0 разгромил «РБ Лейпциг». На пути к финалу парижане также прошли «Боруссию» (1:2, 2:0) и «Аталанту» (2:1). «Бавария» дважды обыграла «Челси» (3:0, 4:1) и разгромила «Барселону» (8:2). В полуфинальном матче Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла «Лион» (3:0) и вышла в финал турнира.