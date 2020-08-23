Заразившийся коронавирусом Миралем Пьянич рассказал о самочувствии

Боснийский полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, который заразился коронавирусом, рассказал о самочувствии.

«Я хочу успокоить всех, кто волнуется обо мне. Я в порядке. К счастью, болезнь у меня протекает без симптомов. Сегодня нас учат тому, что мы не можем ничего воспринимать как должное. Мы спокойны и соблюдаем правила», — написал Пьянич в своём «твиттере».

29 июня «Барселона» объявила о договорённости по трансферу Пьянича. Каталонский клуб заплатил за футболиста «Ювентусу» € 60 млн. Сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Хавбек подписал с сине-гранатовыми контракт до лета 2024 года. Отступные в контракте Миралема составят € 400 млн. За «Ювентус» он провёл 178 матчей, забил 22 гола и отдал 41 результативную передачу.