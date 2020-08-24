24-летний Кингсли Коман выиграл 20-й трофей в карьере
24-летний французский полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман выиграл свой 20-й трофей в карьере.
В составе «Баварии» футболист пять раз становился чемпионом Германии, по три раза победил в Кубке и Суперкубке страны, а также однажды выиграл Лигу чемпионов. С «Ювентусом» хавбек дважды стал чемпионом Италии, а также по разу становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. С «ПСЖ» Коман дважды выиграл чемпионат Франции, а также по одному разу — Кубок лиги и Суперкубок страны.
В финале Лиги чемпионов сезона-2019/2020 с «Пари Сен-Жермен» (1:0) Коман стал автором единственного забитого мяча, головой замкнув навес в исполнении Йозуа Киммиха. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до лета 2023 года.
«Бавария» сделала второй требл, догнав «Барселону»
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