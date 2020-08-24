Малафеев рассказал о несостоявшемся переходе Ильзата Ахметова в «Зенит»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что в 2018 году клуб мог подписал контракт с полузащитником Ильзатом Ахметовым, который затем перешёл в ЦСКА.

«Ситуация с Ахметовым выглядела так: он пришёл в «Зенит» на просмотр свободным агентом, длительное время тренировался с главной командой, окончательное решение по нему должен был принимать главный тренер.

Я высказал соображения, что при данном подборе игроков Ахметов в лучшем случае будет игроком ротации. В итоге ему был предложен максимального возможный финансовый контракт уровня «Зенита-2». Учитывая потенциал Ахметова, «Зенит» был готов к сотрудничеству, однако агента финансовая сторона не устроила. На мой взгляд, Ахметов мог проявить себя во второй команде, доказать Семаку свою конкурентоспособность, в дальнейшем реализовать себя в основном составе, однако сторона Ахметова на это не пошла. Наверно, в итоге для Ахметова всё сложилось лучше, нежели если бы он остался в «Зените», — приводит слова Малафеева Bobsoccer.