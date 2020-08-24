Более 11 тысяч человек вместо финала ЛЧ посмотрели предыдущий матч «ПСЖ» и «Баварии»

Вместо финала Лиги чемпионов пользователи YouTube посмотрели матч между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией» в сезоне-2017/2018.

Более 11 тысяч человек в прямом эфире смотрело матч 6-го тура группового этапа, в котором «Бавария» обыграла «ПСЖ» со счётом 3:1. В названии стрима при этом было указано, что это финал Лиги чемпионов этого сезона.

В финальном матче Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Единственный гол был забит во втором тайме — на 59-й минуте автором забитого мяча стал Кингсли Коман, которому ассистировал Йозуа Киммих.

«Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).