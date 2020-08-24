Ханс-Дитер Флик выиграл все турниры в первом сезоне в качестве главного тренера «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик привёл команду к победам в Лиге чемпионов, чемпионате Германии и национальном Кубке в своём первом сезоне в качестве наставника клуба.

55-летний Флик возглавил «Баварию» 3 ноября 2019 года, сменив на посту главного тренера Нико Ковача, который был отправлен в отставку. Изначально Флик получил статус исполняющего обязанности главного тренера, но в апреле 2020 года руководство мюнхенского клуба подписало с ним полноценный контракт на три года.

«Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).