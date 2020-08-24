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Футболист «Баварии» надел трофей Лиги чемпионов на голову

Футболист «Баварии» надел трофей Лиги чемпионов на голову
Футбол / Лига чемпионов 0

Французский защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес надел на голову трофей Лиги чемпионов во время празднования победы над «Пари Сен-Жермен» (1:0).

Фото с Эрнандесом опубликовано в твиттер-аккаунтах Marca и Mundo Deportivo.

В финальном матче Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, ассистировали судьи на линиях Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.

Единственный гол был забит во втором тайме — на 59-й минуте автором забитого мяча стал Кингсли Коман, которому ассистировал Йозуа Киммих. «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль».

«Бавария» обыграла «ПСЖ» и стала победителем Лиги чемпионов
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