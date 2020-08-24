Неймар и Паредес рыдали, игрок «Баварии» надел кубок на голову. Фото финала Лиги чемпионов

23 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» в матче финала Лиги чемпионов «Бавария» одержала победу над «ПСЖ» с минимальным счётом и стала обладателем главного трофея Европы.
Единственный гол был забит во втором тайме — на 59-й минуте автором забитого мяча стал Кингсли Коман, которому ассистировал Йозуа Киммих.
Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Форвард принял участие в 11 матчах, в которых стал автором 15 забитых мячей (два — с пенальти), а также отдал пять результативных передач.
«Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).
Лучшие кадры с финала Лиги чемпионов — в нашей фотоподборке.
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