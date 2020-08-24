Мануэль Нойер — первый вратарь с 2016 года, не пропустивший от «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер стал первым вратарём с 2016 года, не пропустившим гол от «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

Французский клуб не сумел забить «Баварии» в финальной встрече (0:1) и прервал результативную серию из 34 матчей. В последний раз «ПСЖ» не забивал в Лиге чемпионов 12 апреля 2016 года в ответном матче 1/4 финала с «Манчестер Сити» (0:1).

34-летний Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенского клуба он восемь раз становился чемпионом Германии, пять раз — Кубка Германии, четырежды завоевал Суперкубок Германии, два раза выиграл Лигу чемпионов, а также по одному разу — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Кроме того, он выиграл Кубок немецкой лиги и Кубок Германии в составе «Шальке-04», а также становился чемпионом мира со сборной Германии.