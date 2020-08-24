Андер Эррера: думаю, «ПСЖ» незаслуженно проиграл «Баварии»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера прокомментировал поражение в матче финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).



«Думаю, мы сделали всё для того, чтобы победить сегодня. Создали пять-шесть моментов. У них было два-три, но они забили один гол во втором тайме. Нам жаль своих болельщиков, поскольку мы понимаем, насколько эта победа была важна для них и для клуба.

Сейчас нам следует подумать и вспомнить, как многого мы добились в этом сезоне, какой коллектив у нас сложился. Мы выиграли четыре трофея, но уступили в финале Лиги чемпионов. Я думаю, уступили незаслуженно. Будет сложно заснуть, даже говорить сейчас сложно. Сложно объяснить произошедшее. Но уже завтра я — и, уверен, мои партнеры по команде — начнем всё сначала", — приводит пресс-служба УЕФА слова Эрреры.