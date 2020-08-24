Альфонсо Дэвис: кто мог себе представить, что Лигу чемпионов выиграет парень из Канады?!

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис прокомментировал победу своей команды в финальном матче Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» (1:0) и поиронизировал над своим «нефутбольным» гражданством.
«Кто мог себе представить, что Лигу чемпионов выиграет парень из Канады?» — приводит слова Дэвиса официальный сайт УЕФА.
Альфонсо Дэвис стал первым в истории канадским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов. 19-летний Дэвис — выходец из Либерии, в раннем возрасте вместе с родителями он переехал в Канаду. Карьеру начал в клубе MLS «Ванкувер Уайткэпс», откуда в 2019 году перешёл в «Баварию». В составе мюнхенского клуба помимо Лиги чемпионов Дэвис дважды выиграл чемпионат и Кубок Германии. В Бундеслиге-2019/2020 Дэвис провёл 29 матчей и забил 3 мяча.
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