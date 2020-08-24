Неймар корчился от боли и плакал из-за поражения в финале ЛЧ, его успокаивал Алаба. Фото

23 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» в финальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» потерпел поражение от «Баварии». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу мюнхенской команды.

Единственный гол был забит во втором тайме — на 59-й минуте автором забитого мяча стал Кингсли Коман, которому ассистировал Йозуа Киммих.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар эмоционально отреагировал на поражение — игрок расплакался после окончания матча. Противники Неймара в финале, в особенности Давид Алаба, долго успокаивали бразильца вместо того, чтобы праздновать победу.

Неймар по ходу финала мог забить, однако этому помешал голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, который сумел отбить удар в упор.

Лучшие кадры эмоций Неймара — в нашей фотоподборке.

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