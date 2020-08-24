Президент Франции Макрон: час для победы французского футбола ещё настанет

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил мюнхенскую «Баварию» с победой в Лиге чемпионов-2019/2020. В финале немецкий клуб обыграл французский «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0, единственный гол забил воспитанник «ПСЖ» Кингсли Коман.
«Мои поздравления „Баварии“ в связи с завоеванием шестого Кубка чемпионов. Также поздравляю „ПСЖ“, который отлично выступил в турнире. Час победы для французского футбола еще настанет», — приводит слова Макрона официальный сайт УЕФА.
Французский президент — известный футбольный болельщик. Макрон специально прилетал в Россию, чтобы присутствовать на полуфинальном матче чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии, а также посетил финальную игру турнира Франция-Хорватия, в которой одержала победу французская сборная.
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