Коман признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

УЕФА признал французского полузащитника мюнхенской «Баварии» Кингсли Комана лучшим игроком финального матча с «Пари Сен-Жермен» (1:0). Француз стал автором единственного в матче забитого мяча.
«Коман помог „Баварии“ реализовать ее задумки в атаке и забил гол, который стал победным», — сказал технический обозреватель УЕФА Пэки Боннер.
20-летний Коман — воспитанник «ПСЖ», но в составе родного клуба он провёл лишь три матча. В 2014 году француз перешёл в итальянский «Ювентус», в составе которого участвовал в финале Лиги чемпионов 2015 года с «Барселоной» (1:3). С 2017 года выступает за «Баварию». Кубок чемпионов, выигранный в 2020 году, стал уже 20-м трофеем в карьере 20-летнего футболиста. В минувшем сезоне он также стал чемпионом и обладателем Кубка Германии.
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