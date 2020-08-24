Тедеско праздновал с Ребровым, Джикия жалел Баринова на костылях. Фото «Спартак» — «Локо»

23 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче четвёртого тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счёт был открыт в первом тайме — на 10-й минуте автором забитого мяча стал Мурило, которому ассистировал Алексей Миранчук. Через несколько минут «железнодорожники» потеряли из-за травмы полузащитника Дмитрия Баринова. На 35-й минуте травму получил хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук. «Спартак» сравнял счёт на 53-й минуте, отличился Джордан Ларссон с передачи Наиля Умярова. На 81-й минуте красно-белых вывел вперёд Александр Соболев с паса Алекса Крала.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.