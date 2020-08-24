Ханс-Дитер Флик: не знаю, как долго «Бавария» будет праздновать

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды над французским «Пари Сен-Жермен» (1:0) в финальном матче Лиги чемпионов.
«Мы сыграли очень здорово, хотя многие удивлялись, как же „Бавария“ намерена обороняться против соперника с такой выдающейся линией нападения. Думаю, в этом плане мы потрудились на славу. Отношение к делу было соответствующим. Мы доставили сопернику множество проблем. Просто потрясающе трудились в обороне, вплоть до самого конца. Было невероятно наблюдать, какой рывок к мячу на 92-й минуте совершил Левандовски. Командная игра была сегодня на самой высоте. Возможно, Коман в этом сезоне, наконец, вышел из тени Рибери и Роббена. Он очень талантлив и сегодня показал, что также умеет и забивать голы.
Я не ставил никаких дедлайнов, когда сегодня должна закончиться вечеринка. Праздновать как раз и надо тогда, когда добиваешься чего-то большого. В такие моменты ты просто должен веселиться, и сейчас я не могу сказать, как долго мы будем праздновать", — сказал Флик в интервью официальному сайту УЕФА.
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