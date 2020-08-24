Тухель: никого нельзя винить в поражении
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды в финальном матче Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (0:1).
«В последние недели мы продемонстрировали все необходимое, что требуется для победы в турнире. Но в футболе приходится мириться с тем, что большую роль в таких матчах играет простое везение. Мы создавали моменты, но не забили. Но нельзя в этом никого винить», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
Единственный мяч в матче, который прошёл на лиссабонском стадионе «Да Луж» без зрителей, забил воспитанник «ПСЖ» и полузащитник «Баварии» Кингсли Коман. «Бавария» выиграла Кубок чемпионов в шестой раз в своей истории, для «ПСЖ» выход в финал 2020 года стал первым.
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