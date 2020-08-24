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Неймар случайно поздравил „Байер“ с победой в Лиге чемпионов

Неймар случайно поздравил „Байер“ с победой в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар опубликовал в своём «твиттере» пост, в котором поздравил соперника, мюнхенскую «Баварию» с победой в Лиге чемпионов. Правда, вместо «Bayern» (название клуба и федеральной земли Бавария на немецком и английском языках), бразилец написал «Bayer», поздравив таким образом леверкузенский «Байер».

«Поражение — это часть спорта. Мы трудимся, боремся до конца. Спасибо каждому за поддержку. Поздравляю „Байер“, — написал Неймар.

Леверкузенский клуб не остался в стороне.

«Спасибо, Неймар! Не понимаю, почему ты поздравляешь нас с отпуском… Но спасибо!» — сказано в «твиттере» «Байера».

«Байер» выходил в финал Лиги чемпионов, но никогда не выигрывал этот турнир.

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