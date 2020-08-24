Гнабри: наш командный дух — это что-то экстраординарное

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал победу своей команды над французским «Пари Сен-Жермен» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Победа в Лиге чемпионов — это лучшее, что могло со мной произойти. Мы шикарно поработали и заслуженно стали лучшей командой в Европе. И мы, и „ПСЖ“ очень хотели победить. Никто не хотел сдаваться, но мы всё преодолели. При счёте 0:0 моменты создавали и мы, и соперник, но забили, к счастью, мы.

Кингсли Коман нам очень помог. Вернуться в состав после травмы и забить в финале — это потрясающе. Наш командный дух — это что-то экстраординарное, мы всегда друг за друга горой. Мы выиграли все матчи турнира* Это невероятно!" — сказал Гнабри в интервью BT Sport.