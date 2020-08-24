Гарри Магуайр защищал сестру, которую ранил албанский бизнесмен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр защищал свою сестру от нападения албанских мужчин в одном из баров Греции, сообщает The Sun.

Как сообщает источник, после того, как сестра не ответила взаимностью на ухаживания одного из албанских бизнесменов, он ударил её металлическим предметом в руку, после чего игрок «Манчестер Юнайтед» начал защищать свою сестру, в результате чего началась потасовка.

Футболист был задержан на Миконосе (Греция). Дело было возбуждено в связи с неповиновением полиции, нанесением телесных повреждений, оскорблениями и попыткой подкупа сотрудников. Адвокат Магуайра Константинос Даривас заявлял, что игрок отрицает обвинения.

Сообщалось, что Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса. После того как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием Магуайра напала на полицейских. В результате футболист и двое его друзей были арестованы и доставлены в полицейский участок.