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Фанаты «ПСЖ» устроили погромы в Париже после финала ЛЧ. Полиция применила газ и дубинки

Фанаты «ПСЖ» устроили погромы в Париже после финала ЛЧ. Полиция применила газ и дубинки
Футбол / Лига чемпионов 0

Болельщики «Пари Сен-Жермен» устроили беспорядки в Париже после поражения французской команды в финальном матче Лиги чемпионов.

Некоторые фанаты крушили автомобили на своём пути, жгли файера и вступили в драку с правоохранительными органами.

Французской полиции пришлось применить слезоточивый газ и дубинки.

В финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Лиссабоне, мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).

Финал Лиги чемпионов закончился со счётом 1:0 впервые за 22 года
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