Тухель: конечно, мы были бы рады видеть Месси в «ПСЖ»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» ответил на вопрос о возможном трансфере форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Конечно, мы были бы рады видеть Месси в «ПСЖ». Какой тренер скажет «нет» Месси. Но я думаю, что он завершит карьеру в «Барселоне». Он – мистер «Барселона». Мы потеряли много игроков. Сейчас нам необходимо использовать трансферное окно, чтобы пополнить команду. Кампания будет очень сложной, без перерывов. Нам нужно создать сильную команду», — приводит слова Тухеля Goal со ссылкой на BT Sport.

В финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Лиссабоне, мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира.

Напомним, Лионель Месси выразил желание покинуть «Барселону» после проигрыша с разгромным счётом (2:8) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».