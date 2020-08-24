Левандовски — 1-й игрок, выигравший требл и ставший лучшим бомбардиром в каждом турнире

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал первым футболистом в истории, который выиграл требл и стал лучшим бомбардиром в каждом из турниров, сообщается в «твиттере» Gracenote Live.

Польский форвард за сезон выиграл чемпионат Германии, забив 34 гола, Кубок Германии, в котором записал в свой актив 6 голов, а также стал победителем Лиги чемпионов, где забил 15 голов.

В финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Лиссабоне, мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).