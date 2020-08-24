Крал — о победе над «Локо»: мы поздравили нашего врача с рождением ребёнка

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал поделился эмоциями после победного матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).

Фото можно посмотреть в "Инстаграме" Крала.

«Первое дерби в этом сезоне принесло нам три очка. Я рад, что помог своей команде голевой передачей. Но главное — мы поздравили нашего врача с рождением ребёнка», — написал Крал.

Счёт был открыт в первом тайме — на 10-й минуте автором забитого мяча стал Мурило, которому ассистировал Алексей Миранчук. «Спартак» сравнял счёт на 53-й минуте, отличился Джордан Ларссон с передачи Наиля Умярова. На 81-й минуте красно-белых вывел вперёд Александр Соболев с паса Алекса Крала.

Следующий матч красно-белые проведут в Волгограде с «Ротором». Встреча состоится 26 августа.