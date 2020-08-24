Денис Ткачук перешёл из «Ротора» в «Оренбург»

Полузащитник Денис Ткачук перешёл из волгоградского «Ротора» в «Оренбург», сообщает пресс-служба оренбургского клуба на официальном сайте.

В «Оренбурге» Ткачук будет выступать под номером 25.

31-летний Денис Ткачук защищал цвета «Оренбурга» в 2014 году. Помимо этого, футболист выступал за белгородский «Салют», самарские «Крылья Советов», петербургский «Зенит» и казанский «Рубин».

В сезоне-2019/2020 провёл 18 матчей в Футбольной национальной лиге, стал автором трёх забитых мячей и отдал четыре результативные передачи.

В матче 5-го тура ФНЛ «Оренбург» обыграл «Крылья Советов» и возглавил турнирную таблицу первенства. В активе оренбуржской команды 13 очков. Напомним, «Оренбург» покинул Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2019/2020.