Геркус: неловко такое произносить, но мне очень нравится «Спартак» Тедеско
Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус оценил выступление «Спартака» под руководством Доменико Тедеско.
«Неловко такое произносить, но мне очень нравится «Спартак» Тедеско. Наивный немного, но лихой и безбашенный футбол. Доменико, респект!» — написал в «Твиттере» Геркус.
23 августа в четвёртом туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» переиграл «Локомотив» (2:1). За счёт этой победы подопечные Доменико Тедеско поднялись на вторую позицию в турнирной таблице. Немецкий специалист был назначен главным тренером 14 октября 2019 года, сменив на посту Олега Кононова.
В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграет с волгоградским «Ротором». Встреча состоится 26 августа на поле «Волгоград Арены».
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
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