Тьяго Алькантара останется в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара останется в мюнхенском клубе, сообщил главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.

«Был ли это его последний матч в составе „Баварии“? Нет, он сказал мне, что остаётся», — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.

Сообщалось, что Алькантара был готов перейти в «Ливерпуль» и согласовал с английским клубом контракт на четыре года.

Тьяго Алькантара — воспитанник «Барселоны», цвета которой он защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне Тьяго принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча, а мюнхенская команда в очередной раз завоевала чемпионский титул. Действующий контракт Тьяго с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года.