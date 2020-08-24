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Болельщики «Баварии» спели «We are the champions» и искупались в фонтане после победы в ЛЧ

Болельщики «Баварии» спели «We are the champions» и искупались в фонтане после победы в ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Болельщики мюнхенской «Баварии» ночью отметили победу клуба в финальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0).

Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, ассистировали судьи на линиях Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.

Единственный гол был забит во втором тайме — на 59-й минуте автором забитого мяча стал Кингсли Коман, которому ассистировал Йозуа Киммих.

«Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).

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