«Бавария» сыграет с «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА 24 сентября

Мюнхенская «Бавария», победитель Лиги чемпионов сезона-2019/2020, поборется с «Севильей» за Суперкубок УЕФА. Матч состоится в Будапеште (Венгрия) 24 сентября.

В финальном матче Лиги чемпионов мюнхенский клуб обыграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов в шестой раз в своей истории и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).

Финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер» закончился победой подопечных Хулена Лопетеги со счётом 3:2. «Севилья» в шестой раз в истории стала победителем Лиги Европы. Ранее «Севилья» выигрывала этот трофей в сезонах 2005/2006, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.