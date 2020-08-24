«Бавария» сыграет с «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА 24 сентября

Мюнхенская «Бавария», победитель Лиги чемпионов сезона-2019/2020, поборется с «Севильей» за Суперкубок УЕФА. Матч состоится в Будапеште (Венгрия) 24 сентября.
В финальном матче Лиги чемпионов мюнхенский клуб обыграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов в шестой раз в своей истории и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).
Финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер» закончился победой подопечных Хулена Лопетеги со счётом 3:2. «Севилья» в шестой раз в истории стала победителем Лиги Европы. Ранее «Севилья» выигрывала этот трофей в сезонах 2005/2006, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.
- 24 августа 2020
-
10:45
-
10:45
-
10:20
-
10:18
-
10:15
-
10:09
-
10:00
-
09:52
-
09:51
-
09:48
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
08:30
-
08:30
-
07:53
-
07:37
-
07:11
-
06:29
-
06:12
-
05:48
-
05:22
-
04:47
-
04:05
-
03:22
-
02:53
-
02:37
-
02:30
-
02:08
-
01:38
-
01:29
-
01:29
-
01:21