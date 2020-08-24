Дмитрий Полоз: очень рад, что вернулся домой

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз рассказал о возвращении в клуб.



«Ещё год назад мог перейти, но обстоятельства сыграли свою роль. Думаю, все знают о моём огромном желании вернуться сюда, но тогда не получилось. Сейчас очень рад, что вернулся домой. Рад, что снова в команде. Болельщики – супер. Они всегда ко мне хорошо относились. За три года мы соскучились друг по другу, жду встречи на стадионе», — цитирует Полоза пресс-служба «Ростова».



23 августа в четвёртом туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» на выезде переиграл «Уфу» (1:0). Полоз вышел на поле на 65-й минуте, заменив Алексея Ионова, но результативными действиями не отметился. Дмитрий выступал за «Ростов» с 2012 по 2017 год, забив 22 мяча за 127 матчей.

«Ростов» обыграл «Уфу» благодаря голу Хасимото