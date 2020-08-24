«Ростов» — Неймару: поздравь и нас, пожалуйста. Вчера, например, мы «Уфу» обыграли
Пресс-служба «Ростова» ответила нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару, который случайно поздравил с победой в Лиге чемпионов леверкузенский «Байер», а не «Баварию». «Байер» выходил в финал Лиги чемпионов, но никогда не выигрывал этот турнир.
«Раз уж на то пошло, поздравь и нас, пожалуйста. Вчера, например, мы «Уфу» обыграли», — говорится в сообщении.
Публикация доступна на странице «Ростова» в "Твиттере".
В финальном матче Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0. Трофей стал шестым в истории мюнхенского клуба. По этому показателю «Бавария» догнала «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).
Неймар случайно поздравил «Байер» с победой в Лиге чемпионов
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