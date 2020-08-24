«Хороший понедельник – это когда вчера было так!» «Спартак» — о победе над «Локо»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео празднования игроками команды победы в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).

Футболисты красно-белых собрались в центральном круге после игры и, обнявшись, распевали кричалки.

Видео можно посмотреть в "Твиттере" московского клуба.

Счёт был открыт в первом тайме — на 10-й минуте автором забитого мяча стал Мурило, которому ассистировал Алексей Миранчук. «Спартак» сравнял счёт на 53-й минуте, отличился Джордан Ларссон с передачи Наиля Умярова. На 81-й минуте красно-белых вывел вперёд Александр Соболев с паса Алекса Крала.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв (Москва), ассистировали ему судьи на линиях Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе (оба — Москва).

Следующий матч красно-белые проведут в Волгограде с «Ротором». Встреча состоится 26 августа.