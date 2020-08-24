Фердинанд: Дэвис — Усэйн Болт от мира футбола. Один из лучших левых защитников в мире

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд, ныне работающий экспертом на британском телевидении, поделился мнением о 19-летнем защитнике мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвисе.
«Дэвис — Усэйн Болт от мира футбола. Его можно спокойно назвать одним из лучших левых защитников в мире. Мне нравится, что он вовлечён в игру в обеих штрафных. Его скорость приводит к катастрофическим последствиям», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.
Дэвис — выходец из Либерии, в раннем возрасте вместе с родителями переехавший в Канаду. Карьеру начал в клубе MLS «Ванкувер Уайткэпс», откуда в 2019 году перешёл в «Баварию». В составе мюнхенского клуба помимо Лиги чемпионов Дэвис дважды выиграл чемпионат и Кубок Германии. В Бундеслиге сезона-2019/2020 Дэвис провёл 29 матчей и забил 3 мяча.
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