Геркус: Тедеско – главный актив «Спартака», с ним мы увидим ещё одну классную команду

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус объяснил свою фразу о московском «Спартаке» в «Телеграме».

«Я вчера в твиттере написал, что мне нравится «Спартак» Тедеско. Многие не поняли (а некоторые даже обиделись). Пару слов об этом. В прошлый сезон команда была собрана практически с чистого листа. Новая молодая команда. Изначально затачивалась под атакующий, даже ультраатакующий стиль.

Под этот же стиль автор проекта – я думаю, можно так его назвать – Томас Цорн привлёк одного из лучших перспективных немецких тренеров. Первые штрихи новой игры проскальзывали уже осенью. Сейчас видно намного большую часть замысла.

Среди тренеров и футбольных специалистов распространено такое наблюдение/правило: игра в защите ставится за полгода, в атаке за год-полтора. Выстроить игру в защите принципиально проще. В нашем чемпионате полно команд, которые симпатично защищаются, ждут момента, убегают втроём-вчетвером в контратаку, снова защищаются. Такой стиль привить довольно просто, многие даже начинающие тренеры с такой задачей отлично справляются. Иное дело – играть в атаку, первым номером. Это намного сложнее, требует другого уровня точности, других взаимодействий. Не перекрывать зоны, а забегать в них, принимать на скорости мяч и точно отдавать партнёру, который тоже должен забежать в свободную зону. На это нужны сотни часов тренировок, работы с мячом.

Это в теории. На практике от тренера ждут результата здесь и сейчас, болельщики, медиа, специалисты, бывшие и будущие тренеры. Особенно в «Спартаке». Поэтому именно там выстроить атакующую команду практически нереально, но Тедеско, несмотря на всё давление, похоже это удаётся. «Спартак» играет нестандартно, гибко, комбинируются разные подходы в атаке. Наблюдать за атакой «Спартака», в особенности против больших команд, против играющих команд — большое удовольствие.

Без сомнения, Доменико Тедеско – это самый главный актив «Спартака» сейчас. Дадут ему довести начатое до конца, убеждён, мы увидим ещё одну классную команду в нашем футболе. Задёргают – а спартачи это умеют лучше всех – значит всё по новой. Доставай мочало – начинай сначала».