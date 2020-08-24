У Баринова диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит полгода из-за травмы, полученной в матче 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:0).
«У Димы Баринова всё-таки разрыв передней крестообразной связки. Минимум полгода аут… Очень жаль», — написал Генич в "Твиттере".
На 16-й минуте матча Баринов упал на газон, схватившись за колено. С поля игрока увезли на электрокаре. Баринов покинул поле в слезах.
23-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил две жёлтые карточки.
Следующий матч «Локомотив» проведёт дома с «Ахматом». Встреча состоится 26 августа.
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