У Баринова диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит полгода из-за травмы, полученной в матче 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:0).

«У Димы Баринова всё-таки разрыв передней крестообразной связки. Минимум полгода аут… Очень жаль», — написал Генич в "Твиттере".

На 16-й минуте матча Баринов упал на газон, схватившись за колено. С поля игрока увезли на электрокаре. Баринов покинул поле в слезах.



23-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил две жёлтые карточки.

Следующий матч «Локомотив» проведёт дома с «Ахматом». Встреча состоится 26 августа.