Хачатурянц: заявления главы «Уфы» недопустимы! В последних турах судьи работают безупречно

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал слова председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова о возможном снятии клуба с чемпионата России.

«Слова главы «Уфы» — это однозначно перебор. Никакого полиграфа Вилков точно проходить не будет! Не вижу для этого никаких оснований. Считаю, такие заявления делаются на эмоциях. При этом они безответственны! Ведь клуб — это и болельщики, и люди, которые переживают за команду. И говорить про снятие… Безответственно.



Должен ли комитет по этике рассмотреть тогда слова Мурзагулова? Я собираюсь в ближайшее время встретиться либо по видеосвязи поговорить с акционерами всех клубов РПЛ и провести разъяснительную работу по поводу деятельности судейского комитета, тех изменений, которые сейчас происходят. Заявления главы «Уфы» просто недопустимы! Никакими эмоциями такие слова оправдать нельзя. Я вообще считаю, что в последних турах судьи работают безупречно», — приводит слова Хачатурянца «Спорт-экспресс».