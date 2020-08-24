Лукас Окампос может перейти из «Севильи» в «Вулверхэмптон» за € 45 млн

Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос попал в сферу интересов «Вулверхэмптона». «Волки» намерены приобрести аргентинского футболиста, если команду покинет Адама Траоре, сообщает Sky Sports.



Окампос имеет действующий контракт с «Севильей», но в соглашении прописан пункт об отступных в размере € 68,5 млн. Негативные последствия пандемии могут снизить сумму трансфера аргентинского футболиста до € 45 млн.



Лукас Окампос провёл великолепный сезон-2019/2020, оказавшись в символической сборной Ла Лиги. Испанская газета Marca провела опрос, по результатам которого аргентинец был признан лучшим новичком лиги. За 44 матча во всех турнирах футболист отличился 17 раз и отдал 5 результативных передач. Вместе с «Севильей» Окампос стал победителем Лиги Европы.