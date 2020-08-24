ЦСКА готов заплатить за хавбека «Херенвена» € 12 млн

Полузащитник «Херенвена» Чидера Эджуке может перейти в московский ЦСКА за € 12 млн, сообщает Voetbal International.

Нидерландский клуб отклонил все запросы по игроку, так как предлагаемые суммы за переход не превышали € 10 млн. На прошлой неделе ЦСКА вышел с конкретным предложением и обозначил стоимость — € 12 млн. Руководство «Херенвена» одобрило эту сумму.

По информации источника, трансфер Эйджуке будет завершён на этой неделе. Предыдущий клуб Чидеры «Волеренга» также участвует в сделке, так как по условиям соглашения после трансфера большая часть комиссии поступит в фонд клуба из Осло.

В минувшем сезоне Чидера Эджуке провёл за «Херенвен» 25 матчей, забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.