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Зобнин и Азмун попали в символическую сборную 4-го тура РПЛ по версии WhoScored

Зобнин и Азмун попали в символическую сборную 4-го тура РПЛ по версии WhoScored
Футбол / РПЛ 0

Портал WhoScored представил символическую сборную 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Высшую оценку (9,5 балла) получил нападающий тульского «Арсенала» Даниил Лесовой, который оформил дубль в матче с московским «Динамо».

Вратарь: Илья Помазун («Урал», 8,0 балла).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», 7,7 балла), Максим Осипенко («Ростов», 8,1 балла), Александр Пуцко («Ахмат», 7,8 балла), Дуглас Сантос («Зенит», 8,5 балла).

Полузащитники: Роман Зобнин («Спартак», 7,8 балла), Никита Бурмистров («Сочи», 9,1 балла), Оливер Абильгор («Рубин», 8,4 балла), Малком («Зенит», 7,9 балла).

Нападающие: Сердар Азмун («Зенит», 8,1 балла), Даниил Лесовой («Арсенал», 9,5 балла).

5-й тур РПЛ стартует завтра, 25 августа, матчем «Тамбов» — «Сочи».

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