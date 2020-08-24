«Барселона» определилась с потенциальным сменщиком Жорди Альбы

Левый защитник «Анже» Райан Айт-Нури является главной целью «Барселоны» на укрепление этой позиции. 19-летний француз должен стать конкурентом Жорди Альбы за место в стартовом составе, сообщает L'Equipe.



Футболист попал в сферу интересов «Барселоны» ещё при Эрике Абидале, который был убеждён в таланте и большом будущем Айт-Нури. Помимо сине-гранатовых на защитника претендуют мадридский «Реал», «Атлетико» и «Кристал Пэлас».



Райан Айт-Нури имеет действующий контракт с «Анже» до 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в € 20 млн. В сезоне-2019/2020 футболист появился в составе 17 раз, отметившись двумя результативными передачами. В последний раз защитник выходил на поле в январе в матче с Ниццей (1:1), когда он получил двойной перелом челюсти.

Новый тренер «Барселоны» не видит Серхи Роберто на позиции защитника