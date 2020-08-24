Игроки африканской команды нелепо разыграли штрафной. Видео

В матче 27-го тура Премьер-лиги ЮАР «Кейптаун Сити» — «Орландо Пайретс» произошёл забавный эпизод на 6-й минуте встречи.



Футболисты хозяев решили оригинально разыграть штрафной. Два игрока поочерёдно выполнили ложные забегания, однако в итоге отдали пас сопернику.

Матч завершился победой «Кейптауна» со счётом 1:0. Гол забил нападающий Кермит Эрасмус в дополнительное к первому тайму время. Стоит также отметить, что до этого, на 33-й минуте встречи, был удалён полузащитник хозяев Мфо Макола.

После 27 туров «Кейптаун Сити» расположился на 7-й строчке турнирной таблицы чемпионата Южной Африки, имея в активе 36 очков. «Орландо Пайретс», не заработав баллов в этом поединке, остался на 5-й строчке. У «пиратов» 43 очка.