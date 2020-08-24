Игроки африканской команды нелепо разыграли штрафной. Видео
В матче 27-го тура Премьер-лиги ЮАР «Кейптаун Сити» — «Орландо Пайретс» произошёл забавный эпизод на 6-й минуте встречи.
Футболисты хозяев решили оригинально разыграть штрафной. Два игрока поочерёдно выполнили ложные забегания, однако в итоге отдали пас сопернику.
Матч завершился победой «Кейптауна» со счётом 1:0. Гол забил нападающий Кермит Эрасмус в дополнительное к первому тайму время. Стоит также отметить, что до этого, на 33-й минуте встречи, был удалён полузащитник хозяев Мфо Макола.
После 27 туров «Кейптаун Сити» расположился на 7-й строчке турнирной таблицы чемпионата Южной Африки, имея в активе 36 очков. «Орландо Пайретс», не заработав баллов в этом поединке, остался на 5-й строчке. У «пиратов» 43 очка.
- 24 августа 2020
-
13:45
-
13:41
-
13:33
-
13:33
-
13:28
-
13:21
-
13:16
-
13:12
-
13:09
-
12:55
-
12:43
-
12:35
-
12:19
-
12:14
-
11:50
-
11:47
-
11:47
-
11:37
-
11:35
-
11:29
-
11:22
-
10:59
-
10:55
-
10:49
-
10:45
-
10:45
-
10:20
-
10:18
-
10:15
-
10:09
-
10:00
-
09:52
-
09:51
-
09:48
-
09:42
Партнерский контент