«Локомотив» интересуется полузащитником «Химок» Трошечкиным

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» рассматривает кандидатуру полузащитника «Химок» Александра Трошечкина. Вариант с подписанием Трошечкина и ранее обсуждался в клубе, но после травмы хавбека Дмитрия Баринова вопрос может встать острее.

Александр Трошечкин — воспитанник «Локомотива». Игрок перешёл в «Химки» в качестве свободного агента летом 2019 года. До этого футболист защищал цвета «Ростова», курского «Авангарда», «Тосно» и воронежского «Факела».

В сезоне-2019/2020 Трошечкин провёл в Футбольной национальной лиге 26 матчей и стал автором пяти забитых мячей. В сезоне-2020/2021 чемпионата России футболист принял участие в четырёх матчах и записал в свой актив один забитый мяч.