«Локомотив» интересуется полузащитником «Химок» Трошечкиным
Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» рассматривает кандидатуру полузащитника «Химок» Александра Трошечкина. Вариант с подписанием Трошечкина и ранее обсуждался в клубе, но после травмы хавбека Дмитрия Баринова вопрос может встать острее.
Александр Трошечкин — воспитанник «Локомотива». Игрок перешёл в «Химки» в качестве свободного агента летом 2019 года. До этого футболист защищал цвета «Ростова», курского «Авангарда», «Тосно» и воронежского «Факела».
В сезоне-2019/2020 Трошечкин провёл в Футбольной национальной лиге 26 матчей и стал автором пяти забитых мячей. В сезоне-2020/2021 чемпионата России футболист принял участие в четырёх матчах и записал в свой актив один забитый мяч.
- 24 августа 2020
-
13:45
-
13:41
-
13:33
-
13:33
-
13:28
-
13:21
-
13:16
-
13:12
-
13:09
-
12:55
-
12:43
-
12:35
-
12:19
-
12:14
-
11:50
-
11:47
-
11:47
-
11:37
-
11:35
-
11:29
-
11:22
-
10:59
-
10:55
-
10:49
-
10:45
-
10:45
-
10:20
-
10:18
-
10:15
-
10:09
-
10:00
-
09:52
-
09:51
-
09:48
-
09:42
Партнерский контент